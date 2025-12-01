Під час атаки РФ у Вишгороді загинув співробітник виробника ракет “Фламінго” Fire Point

У місті Вишгород Київської області 30 листопада під час російської дронової атаки загинув працівник компанії Fire Point, яка виготовляє українські далекобійні ракети “Фламінго”.

Про це повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман у мережі X.

“Під час атаки на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває в лікарні в критичному стані”, – йдеться в повідомленні.

За словами Штілермана, жителям РФ пощастило, що українці не гатять по російських житлових будинках у відповідь на щоденні обстріли мирних міст України.

“Тому що ми чудово знаємо, де мешкають багато наших ворогів зі своїми сім’ями”, – написав Штілерман.

Нагадаємо, 30 листопада російській військові атакували Вишгород дронами Shahed з касетними боєприпасами. Сталася пожежа в багатоповерхівці, зруйновано приватний будинок. Повідомлялося про одного загиблого та 19 постраждалих.