        Перший день зими в Україні буде теплим і вологим

        Сергій Бордовський
        30 Листопада 2025 21:07
        Ілюстративне фото / Сергій Козлов/Facebook
        Зима в Україні розпочнеться погодою, схожою на осінню або весняну, повідомила Наталка Діденко. Переважатиме хмарність і вологість, місцями очікуються тумани та дощі.

        За її прогнозом, 1 грудня дощі більш імовірні на півдні, у центральних областях, у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті. Температура повітря вдень становитиме +4+7 градусів, на півдні — +8+12.

        У Києві календарна зима прийде з хмарністю, а невеликий дощ можливий у суботу ввечері. Найближчими днями істотних змін погоди не очікується, хіба що наприкінці тижня може трохи похолодати.

