Військові на фронті заявили, що не приймуть план із поступками Росії — NBC

Українські військові на передовій у Донецькій області різко висловилися проти початкового варіанту мирного плану, який підтримав Дональд Трамп. Бійці називають його капітуляцією та відмовляються від ідеї відходу з контрольованих Україною територій.

Про це повідомляє NBC News, яке поспілкувалося з військовими на фронті під Покровськом — районом, що перебуває під сильним тиском російських сил уже півтора року. Старший сержант ЗСУ Володимир Ржавський, 44-річний командир підрозділу дронів з Донеччини, заявив, що запропонований план є «не планом, а реальною капітуляцією», і що він виступає проти відмови від тих частин області, які Україна досі утримує.

У початковому варіанті пропозиції йшлося про визнання Донбасу де-факто російським, що означало б для Ржавського скласти зброю. Він наголосив, що військові повинні отримати чітке пояснення, чому армія має залишити позиції, адже «це не керівництво держави сидить у окопах, а хлопці на фронті», які «мають право вирішувати», чи виконувати такі накази.

Лейтенант сил спецоперацій Олександр, який служить на півдні, також заявив, що не приймає ключові пункти плану — зокрема пропозицію обмежити чисельність армії 600 тисячами та йти на територіальні поступки. На його думку, «це наша земля, і ми тут стоїмо».

Військовий аналітик Микола Бєлєсков у коментарі NBC наголосив, що Україна не має робити односторонні поступки, оскільки це дозволить Росії зберегти потенціал і надалі загрожувати сусіднім регіонам. Він підкреслив, що серед українців існує консенсус проти передачі територій, які Росія не контролює.

Молодший лейтенант Олег Зонтов, який воював і у 2014 році, і з 2022-го, зазначив, що мирний план — це добре, але відхід із Донеччини викликав би «обурення та негатив у війську». Він вважає, що нинішнє визначення перемоги — «зупинити ворога там, де він є зараз, і втримати ці позиції».

Оператор дронів Дмитро Мельник із Дніпропетровщини розповів, що РФ тисне чисельністю та боєприпасами, а українські війська відчувають нестачу людей. Він мріє про повернення додому, але називає запропонований план «неприйнятною капітуляцією», зазначаючи, що щодня зростає страх смерті — однак зупинятися він не буде, поки війна не завершиться.