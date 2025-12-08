Депутат Дніпровської міськради оформив фіктивне відрядження й понад два тижні відпочивав у Греції

Поліція викрила депутата Дніпровської міськради, який оформив службове відрядження з неправдивими даними та більше двох тижнів провів у Греції з родиною. Слідчі повідомили йому про підозру у використанні підроблених документів та внесенні неправдивих даних.

Депутат і посадовець Дніпра використовував фальшиві документи для виїзду за кордон — поліція розслідує / Фото: Нацполіція

Слідчі поліції встановили, що у червні 2023 року депутат Дніпровської міської ради, який одночасно очолює районну адміністрацію міста, оформив службове відрядження з неправдивою інформацією про мету та маршрут поїздки. Посадовець нібито мав їхати до Угорщини на офіційні зустрічі, але після перетину кордону вирушив до Австрії, а потім — на острів Родос у Греції, де понад два тижні відпочивав із родиною.

Підставою для виїзду стали документи, що містили недостовірні відомості. Під час слідчих дій поліцейські провели чотири обшуки за адресами роботи та проживання депутата. Було вилучено документи, копії листів-запрошень, мобільний телефон підозрюваного, а також зафіксовано відмітки про перетин кордону в паспортах його родини. На телефоні виявили фотографії з відпочинку, геолокація яких підтвердила його перебування на грецькому курорті; проведена портретна експертиза встановила фактичні маршрути поїздки.

На основі зібраних доказів чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України (організація внесення посадовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підроблених документів). Санкції статей передбачають до трьох років обмеження волі та заборону обіймати певні посади протягом трьох років.

Поліція повідомила, що триває міжнародний обмін інформацією з іноземними правоохоронними органами для документального підтвердження переміщень підозрюваного за кордоном.