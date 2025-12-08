У нас немає єдиного бачення щодо Донбасу — Зеленський заявив про розбіжності в переговорах щодо плану США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини щодо мирної ініціативи США залишаються складними через розбіжності у питанні територій та гарантій безпеки. Тим часом Дональд Трамп висловив розчарування позицією Києва, повідомляє Bloomberg.

У телефонному інтерв’ю Bloomberg Володимир Зеленський зазначив, що елементи запропонованого США мирного плану потребують подальшого обговорення, зокрема щодо гарантій безпеки України та контролю над східними регіонами. Найскладнішою темою залишається Донбас — Київ, Вашингтон і Москва мають різні бачення щодо майбутнього Донецької та Луганської областей.

«У нас немає єдиного бачення щодо Донбасу», — сказав Зеленський, додавши, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних партнерів, насамперед США.

Інтерв’ю президента України пролунало за кілька годин після того, як Дональд Трамп публічно розкритикував Зеленського, заявивши, що той нібито ще не прочитав оновлений план США. Трамп також стверджував, що Москва «загалом задоволена» документом, тоді як Київ, на його думку, «затягує».

Зеленський підкреслив, що переговори тривають, але до консенсусу ще далеко. США напередодні заявили про погодження з Україною «рамкового документа з безпекових питань», хоча ознак прориву наразі немає.

Український президент також підтвердив, що готовий негайно вилетіти до Вашингтона для зустрічі з Трампом — за умови, що американська сторона погодиться.

Окремо Зеленський наголосив на ключовому питанні для українців: «Якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери?» За словами президента, гарантії мають працювати за принципом статті 5 НАТО, але Київ прагне зрозуміти, на що саме готові західні союзники.

Bloomberg зазначає, що переговори просуваються повільно. Європейські партнери України здебільшого залишаються осторонь американської дипломатичної ініціативи й занепокоєні тим, що проєкт може надто враховувати інтереси Москви. Тим часом США направили спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера для доопрацювання пропозицій у Москві, тоді як українські чиновники ведуть перемовини в Києві, Женеві та Флориді.

Поточна версія документа — 20 пунктів — замінила попередній 28-пунктовий драфт, який виглядав вигіднішим для Росії. Проте питання стримування Кремля від нової агресії залишаються невирішеними.

Зеленський у понеділок прибув до Лондона, де зустрінеться з прем’єром Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Емманюелем Макроном. Після Лондона передбачені переговори у Брюсселі та Римі, де Зеленський матиме зустріч із прем’єркою Джорджією Мелоні.

«Після цих консультацій ми матимемо спільне бачення», — сказав президент, додавши, що готовий «у будь-який момент» вирушити до США для особистих перемовин.