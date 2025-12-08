Потрійний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 15 людей

Сьогодні, 8 грудня, російська армія вдарила трьома КАБами по Запоріжжю та Запорізькому району, а саме по місту Вільнянськ. Кількість постраждалих збільшилася до 15 людей, з них четверо у важкому стані.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Один з ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. У Вільнянську керована авіабомба влучила по приватному будинку.

“Люди з осколковими пораненнями, переломами, вибуховими травмами доставлені у лікарні міста. Чотири людини у тяжкому стані, шість – у стані середньої тяжкості”, – написав Федров.

За фактами воєнних злочинів слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.