        Суспільство

        Потрійний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 15 людей

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 16:42
        читать на русском →
        15 людей постраждали внаслідок авіаударів по Запоріжжю та Вільнянську / Фото: ГУНП в Запорізькій області
        15 людей постраждали внаслідок авіаударів по Запоріжжю та Вільнянську / Фото: ГУНП в Запорізькій області

        Сьогодні, 8 грудня, російська армія вдарила трьома КАБами по Запоріжжю та Запорізькому району, а саме по місту Вільнянськ. Кількість постраждалих збільшилася до 15 людей, з них четверо у важкому стані.

        Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Один з ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. У Вільнянську керована авіабомба влучила по приватному будинку.

        Реклама
        Реклама

        “Люди з осколковими пораненнями, переломами, вибуховими травмами доставлені у лікарні міста. Чотири людини у тяжкому стані, шість – у стані середньої тяжкості”, – написав Федров.

        За фактами воєнних злочинів слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

        Наслідки авіаудару по Запоріжжю / Фото: ГУНП в Запорізькій області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини