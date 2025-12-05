        Суспільство

        Росіяни вдарили дронами по підприємствах у Харкові та Чугуєві (фото)

        Галина Шподарева
        5 Грудня 2025 08:53
        Ліквідація пожежі на місці ударів БпЛА по Харкову 4 грудня / Фото: ДСНС
        Ліквідація пожежі на місці ударів БпЛА по Харкову 4 грудня / Фото: ДСНС

        Увечері 4 грудня росіяни атакували ударними безпілотниками територію Основ’янського району Харкова. По цивільному підприємству влучили чотири БпЛА.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Як розповіли в ДСНС Харківщини, сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

        Реклама
        Реклама

        Близько 22:00 російські військові здійснили масований обстріл Чугуївської громади. За даними Чугуївської міської голови Галини Мінаєвої, російські БпЛА влучили по промисловому підприємству, яке не працює. Пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа. Також зафіксовано влучання трьох БпЛА у віддаленому мікрорайоні Чугуєва. Інформація про постраждалих не надходила.

        Рятувальники на місці ударів БпЛА по Харкову 4 грудня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини