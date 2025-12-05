Росіяни вдарили дронами по підприємствах у Харкові та Чугуєві (фото)

Увечері 4 грудня росіяни атакували ударними безпілотниками територію Основ’янського району Харкова. По цивільному підприємству влучили чотири БпЛА.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як розповіли в ДСНС Харківщини, сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 кв. м. Жертв та постраждалих немає.
Близько 22:00 російські військові здійснили масований обстріл Чугуївської громади. За даними Чугуївської міської голови Галини Мінаєвої, російські БпЛА влучили по промисловому підприємству, яке не працює. Пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа. Також зафіксовано влучання трьох БпЛА у віддаленому мікрорайоні Чугуєва. Інформація про постраждалих не надходила.