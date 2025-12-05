Сили оборони знищили дві російські РСЗВ, 34 артсистеми та 1240 окупантів за добу

Росіяни вдарили дронами по підприємствах у Харкові та Чугуєві (фото)

Пожежі у порту в Краснодарському краї та на НПЗ в Сизрані: наслідки атаки дронів у РФ

Близько 22:00 російські військові здійснили масований обстріл Чугуївської громади. За даними Чугуївської міської голови Галини Мінаєвої, російські БпЛА влучили по промисловому підприємству, яке не працює. Пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа. Також зафіксовано влучання трьох БпЛА у віддаленому мікрорайоні Чугуєва. Інформація про постраждалих не надходила.

Як розповіли в ДСНС Харківщини, сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 кв. м. Жертв та постраждалих немає.