        Росіяни вдарили по двох базах відпочинку на Харківщині

        Галина Шподарева
        4 Грудня 2025 08:53
        Пожежі на місці влучань БпЛА на Харківщині / Фото: ДСНС
        Пожежі на місці влучань БпЛА на Харківщині / Фото: ДСНС

        У ніч з 3 на 4 грудня окупанти атакували ударними безпілотниками населені пункти Харківської області. Сталися пожежі, постраждала жінка.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        У селі Сірий Яр Куп’янського району внаслідок влучання БпЛА у приватний сектор сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіли два житлові будинки. Постраждала 63-річна, з травмами голови та тіла її госпіталізували.

        У Чугуївському районі на території двох баз відпочинку Печенізької громади горіли складська та адміністративна будівлі. Без постраждалих.

        До ліквідації наслідків ворожих атак залучались пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцери-рятувальники громад.

        Рятувальники Харківщини на місці обстрілів / Фото: ДСНС

