Росіяни вдарили по двох базах відпочинку на Харківщині

У ніч з 3 на 4 грудня окупанти атакували ударними безпілотниками населені пункти Харківської області. Сталися пожежі, постраждала жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селі Сірий Яр Куп’янського району внаслідок влучання БпЛА у приватний сектор сталася пожежа на площі 200 кв. м. Горіли два житлові будинки. Постраждала 63-річна, з травмами голови та тіла її госпіталізували.

Реклама

Реклама

У Чугуївському районі на території двох баз відпочинку Печенізької громади горіли складська та адміністративна будівлі. Без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожих атак залучались пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцери-рятувальники громад.