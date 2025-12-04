Associated Press: Новий раунд перемовин між Україною та США має відбутися сьогодні у Флориді

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер планують провести новий раунд перемовин з головним українським перемовником Рустемом Умеровим у Флориді. Зустріч запланована на 4 грудня у Маямі.

Про це пише Associated Press із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Трампа, який надав інформацію на умовах анонімності.

За словами Трампа, Віткофф і Кушнер вийшли з марафонської сесії з Путіним упевненими, що він хоче знайти вихід із війни.

“Вони отримали дуже сильне враження, що він хоче укласти угоду”, – сказав Трамп.

Напередодні радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що переговори, які відбулися у вівторок у Кремлі між Путіним, посланцем США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, були “позитивними”, але подробиць не повідомив.