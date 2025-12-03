Sky News: Чому Путін не погодиться на мирний план для України

Ознак прориву в переговорах про припинення війни немає після тривалої зустрічі Володимира Путіна з делегацією, яку направив Дональд Трамп. Є дві ключові причини, чому російський президент відмовляється поступатися.

Про це пише Sky News.

Американські представники отримали у Москві VIP-прийом: кортеж з аеропорту, обід у ресторані з мішленівською зіркою та прогулянка Червоною площею. Здавалося, Стів Віткофф та Джаред Кушнер перебувають радше у туристичному турі, ніж на шляху до мирного врегулювання.

На справжні переговори сторони сіли лише більш ніж через шість годин після прибуття. І вже було зрозуміло, що головний пункт їхнього візиту — згода Росії на оновлений мирний план — недосяжний.

Путін заявив, що мирний процес блокує Європа. Поки гості обідали, він звинувачував союзників України у висуванні вимог, які Росія вважає неприйнятними. Європейці, звичайно, вважають протилежне. Водночас щодо американців у Кремля — лише демонстративна гостинність: частина стратегії віддалити США від союзників по НАТО та повернути їх на бік Москви.

Американська делегація в Москві / Скриншот

Кремль вважає, що має перевагу

Москва прагне повернутися до початкового 28-пунктового плану, який значною мірою враховує її вимоги. У Кремлі переконані, що ситуація на фронті дає їм підстави наполягати на цьому. Напередодні візиту делегації США Росія оголосила про нібито взяття Покровська — важливого стратегічного пункту на Донеччині. Це стало сигналом, покликаним підкреслити «домінування» та посилити позицію РФ у переговорах.

У Москві переконані, що інтереси РФ збігаються з інтересами США

Ще одна причина небажання Путіна до поступок полягає в його впевненості, що Вашингтон і Москва прагнуть одного — налагодження відносин, можливих лише після завершення війни. У Кремлі бачать, що у процесі переговорів США раз за разом займають позиції, які сприймаються Москвою як вигідні для неї.

Американці змушують Київ їхати до них — спочатку в Женеву, потім у Флориду. А для зустрічі з Путіним Віткофф сам здійснює тривалий переліт і чекає години перед аудієнцією. Це створює враження, що США віддають перевагу умиротворенню Росії, а не тиску на неї.

Кремль заявив, що обидві сторони домовилися не розкривати подробиць переговорів у Москві.