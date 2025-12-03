У Харкові на пожежі загинула жінка — у соцмережах пишуть про вибух зарядної станції

Сьогодні, 3 грудня, в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа у житловому будинку. Одна людина загинула, одна постраждала. Десятьох жителів вдалося врятувати.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У середу о 6:11 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі чотириповерхового житлового будинку на вулиці Миру. До місця події було направлено 3 відділення ДСНС на автоцистернах та одне на автодрабині.

На момент прибуття вогнеборців у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі на площі 15 кв. м. Під час гасіння пожежі у кімнаті виявили тіло 25-річної жінки, ще один чоловік постраждав. Із задимленого під’їзду вогнеборцям вдалось врятувати десятьох мешканців будинку.

О 7:33 пожежу локалізували, а о 9:45 повністю ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Міські пабліки оприлюднили фото з місця пожежі – пишуть, що причиною виникнення загоряння міг стати вибух зарядної станції.