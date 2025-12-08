        Суспільство

        Підрозділи Сил обороні відійшли на більш вигідні позиції в районі Мирнограду, — 7 корпус ДШВ

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 21:30
        Мапа бойових дій в районі Мирнограду / Фото: Українська Правда
        Ситуація у районі Мирнограду залишається складною. Підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі Лисівки та Сухого Яру, перемістивши особовий склад на більш вигідні рубежі. Операцію провели для збереження життя військових.

        Про це повідомили у 7 корпус ДШВ.

        Переміщення особового складу на більш вигідні рубежі у районі Мирнограду було здійснено за рішенням командування.

        Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту – йдеться в повідомленні.

        З міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання.

        У районі Мирнограду противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів.


