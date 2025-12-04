Північна частина Покровська залишається під контролем ЗСУ, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які задіяні в обороні Покровсько-Мирноградської агломерації. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська.

Про це Олександр Сирський написав у Facebook.

“Продовжуємо надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тому знову працював з командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Як зазначив головком, Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська, тривають бої.

У районі Покровська та Мирнограда українські військові блокують спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

“У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу”, — підкреслює Сирський.

Під час наради обговорювалися питання забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника. Для підвищення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та забезпечення залучених сил, зокрема щодо організації додаткових логістичних маршрутів, своєчасної медичної евакуації, контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БпЛА.