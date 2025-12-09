Україна сьогодні передасть США оновлений мирний план – Зеленський

Україна у вівторок представить Сполученим Штатам оновлений мирний план, спрямований на припинення війни, після переговорів у Лондоні між президентом Володимиром Зеленським і лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії, повідомляє Reuters.

Коли війна наближається до четвертої річниці, Київ, який перебуває під тиском Вашингтона із закликом швидко погодити мирну угоду, прагне врівноважити американський проєкт, який багато хто називає занадто вигідним для Москви.

Термінова зустріч у понеділок за участі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та Зеленського була спрямована на посилення позицій України.

Після переговорів Зеленський повідомив журналістам, що оновлений план складається з 20 пунктів, але питання можливих територіальних поступок, на яких наполягає Москва, залишається невирішеним.

«У американців загалом настрій на пошук компромісу, – сказав він. – Але, звісно, є складні питання, пов’язані з територією, і компромісу тут поки не знайдено».

Він знову повторив, що Україна не може віддати жодної частини своєї землі.

Пізніше Зеленський вирушив до Брюсселя, де голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта заявили у соцмережах, що будь-яка мирна угода має повністю поважати суверенітет України й гарантувати її довгострокову безпеку.

Зеленський у Telegram назвав зустріч із керівництвом двох інституцій ЄС та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте «доброю та результативною». За його словами, сторони діють злагоджено та конструктивно.

Раніше джерело в уряді Великої Британії повідомляло, що учасники зустрічі зосередяться на питанні використання вартості російських активів, заморожених на Заході.

Лідери Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції закликали Євросоюз швидко просунути заблоковану ініціативу щодо використання цих активів для фінансування підтримки України.

Стармер, Макрон, Мерц і Зеленський також прагнуть домогтися від США гарантій безпеки, які мають стримувати подальшу агресію Росії, що розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Публікація американського плану щодо припинення вогню минулого місяця спонукала європейських лідерів зосередитися на побоюваннях, що Київ можуть змусити прийняти надто багато вимог Москви, що, за оцінками деяких політиків, може дестабілізувати всю Європу.

Хоча американські посадовці заявляли, що переговори на завершальному етапі, ознак готовності України чи Росії підписати запропоновану структуру угоди, розроблену командою Дональда Трампа, наразі мало.

«Ми стоїмо на боці України, і якщо колись буде угода про припинення вогню, вона має бути справедливою та довготривалою», – сказав Стармер після зустрічі у своїй резиденції на Даунінг-стрит.

Макрон і Мерц також наголосили на рішучості просувати чіткий план у момент, який Мерц назвав «вирішальним для всіх нас».

Зеленський відзначив, що європейські лідери мають знайти тонкий баланс, намагаючись покращити умови запропонованого США плану.

«Є речі, без яких ми не впораємося без американців, є речі, без яких не впораємося без Європи. Саме тому нам потрібно ухвалити важливі рішення».