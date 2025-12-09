        Політика

        Бійці “Гарту” нищать 24/7: дрони спалили техніку, зв’язок і піхоту

        Віктор Алєксєєв
        9 Грудня 2025 08:10
        Бійці бригади «Гарт» уразили ворожу техніку, антени зв’язку та піхоту / Скріншот відео
        Бійці бригади «Гарт» уразили ворожу техніку, антени зв’язку та піхоту / Скріншот відео

        Підрозділи прикордонної бригади «Гарт» Державної прикордонної служби України продовжують завдавати відчутних втрат російським військам на Південно-Слобожанському напрямку.

        Як повідомили у бригаді, бійці здійснили серію результативних ударів по позиціях загарбників, працюючи як удень, так і вночі. Саме темний час доби ворог активно використовує для переміщення техніки та забезпечення логістики, однак це не допомогло уникнути ударів українських дронів.

        У ході операцій було уражено вантажівку, кілька позашляховиків, антени зв’язку, укриття та живу силу противника. За даними прикордонників, усі цілі були знищені точними ударами з повітря.

        Українські військові продовжують виконувати завдання зі стримування російсько-окупаційних військ і зниження їхнього наступального потенціалу на напрямку.


