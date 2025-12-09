2025 рік може стати другим або третім найспекотнішим в історії

За попередніми оцінками, 2025 рік майже напевно увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень, поступаючись лише рекордному 2024-му. Про це повідомили у Службі зміни клімату Copernicus (C3S), пише Reuters.

Ці дані оприлюднено після кліматичного саміту COP30, на якому країнам так і не вдалося домовитися про суттєві нові кроки зі скорочення викидів парникових газів. Причиною стали загострені геополітичні суперечності, зокрема згортання кліматичних ініціатив у США та спроби деяких держав послабити заходи зі зменшення CO2.

За оцінками C3S, поточний рік також, ймовірно, завершить перший у історії трирічний період, коли середня глобальна температура перевищувала позначку у 1,5 градуса Цельсія відносно доіндустріального рівня 1850-1900 років. Саме в той період людство почало масово спалювати викопне паливо.

У C3S наголошують, що такі показники – не абстрактні цифри, а свідчення прискорення темпів зміни клімату. Цього року по світу знову спостерігалися екстремальні погодні явища. Тайфун Калмаегі минулого місяця спричинив загибель понад 200 людей на Філіппінах. В Іспанії сталися наймасштабніші за останні 30 років лісові пожежі, які, за оцінками науковців, посилилися через вплив зміни клімату.

Незважаючи на природні погодні коливання, науковці фіксують стабільне зростання глобальних температур і підтверджують, що головною причиною потепління є викиди від спалювання викопного палива.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, останнє десятиліття стало найтеплішим за час спостережень. Поріг у 1,5 градуса є межею, яку країни пообіцяли не перевищити в межах Паризької угоди 2015 року, аби уникнути найгірших наслідків глобального потепління.

Світ формально ще не перетнув цю межу, яка обчислюється за середнім показником протягом десятиліть. Водночас ООН вже заявила, що втримати підвищення температури на рівні 1,5 градуса практично неможливо, і закликала держави швидше скорочувати викиди CO2, щоб обмежити масштаби перевищення.

Записи C3S ведуться з 1940 року та звіряються з глобальними температурними даними, що датуються 1850 роком.