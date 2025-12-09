Дев’ятеро ділків намагалися торгувати “трофейною” зброєю

Служба безпеки України разом із Національною поліцією запобігли спробам нелегального продажу «трофейної» зброї у кількох областях країни. За даними відомства, затримано дев’ятьох ділків, які намагалися збути зброю та боєприпаси, приховано вивезені із деокупованих районів і зони бойових дій.

У фігурантів вилучено російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухові речовини та набої різних калібрів.

У “торговців смертю” вилучено російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухові речовини та набої різних калібрів / Фото СБУ

У Київській області двох ухилянтів, які переховувалися від мобілізації, викрили на спробах підпільного продажу зброї. В одного з них правоохоронці виявили партію бойових гранат РГН і боєприпаси до стрілецької зброї. Інший зловмисник зберігав пістолети, зокрема системи ТТ з набоями кустарного виробництва.

Окремо правоохоронці затримали 52-річного киянина, причетного до вибуху в сортувальному центрі «Укрпошти», який стався у жовтні. За даними слідства, він передав боєприпаси жителю Тернополя для «виготовлення сувенірів». У його помешканні вилучили гранати, набої та постріли для гранатомета.

У Вінницькій області на нелегальній торгівлі зброєю викрито місцевого безробітного, який шукав покупців на ручний протитанковий та підствольний гранатомети. Щоб замаскувати перевезення, він планував надсилати розукомплектовану зброю поштою у вигляді побутових посилок.

У Краматорському районі на Донеччині затримано ще п’ятьох зловмисників, серед яких мобілізований військовий, що самовільно залишив частину. Слідство встановило, що дві окремі групи вивозили зброю з прифронтових територій та пропонували її на чорному ринку. Під час обшуків у них вилучили понад пів кілограма тротилу, який вони діставали з боєприпасів для подальшого продажу.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою та можуть отримати до семи років позбавлення волі.

Заходи проводили співробітники СБУ у Києві, Київській, Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та під процесуальним керівництвом відповідних прокуратур.