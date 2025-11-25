У Харкові чоловік отримав тяжкі травми після бійки з знайомим: нападнику повідомили про підозру

Поліція Харкова повідомила про підозру 33-річному чоловіку, який завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму 38-річному знайомому під час конфлікту в Салтівському районі.

Гість почав бити господаря, завдавши йому тяжких травм / Фото Нацполіції

За даними поліції, увечері правоохоронці отримали повідомлення про побиття чоловіка. На момент приїзду патруля нападник утік, а постраждалого було доставлено до лікарні, де йому надали необхідну допомогу.

Оперативники встановили, що до потерпілого додому прийшов знайомий. Під час розмови між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість почав неодноразово бити господаря кулаками, завдавши йому тяжких травм. Судово-медична експертиза підтвердила наявність тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчі повідомили нападнику про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.