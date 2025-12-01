Ексчиновниця податкової “забула” задекларувати закордонні апартаменти для доньки

Екскерівниці одного з підрозділів податкової служби на Запоріжжі повідомили про підозру через умисне приховування в декларації елітної нерухомості, придбаної для неповнолітньої доньки за кордоном.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, влітку 2024 року, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області, жінка придбала за межами України апартаменти вартістю майже 4 млн грн для своєї доньки.

Реклама

Реклама

Після звільнення восени того ж року вона подала обов’язкову декларацію, однак не внесла до неї ані інформацію про членів сім’ї, ані дані про новий об’єкт нерухомості. Таким чином, у розділах «Інформація про членів сім’ї» та «Об’єкти нерухомості» були відсутні відомості, які мали бути задекларовані відповідно до вимог закону.

25 листопада 2025 року за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури колишній посадовиці повідомлено про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за ч. 1 ст. 366-2 КК України.