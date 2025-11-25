У Чугуєві засудили двох рецидивістів, які побили та пограбували 71-річну жінку

У Чугуєві Харківської області двох 36-річних чоловіків, неодноразово судимих за крадіжки та грабежі, засудили за напад на літню жінку та крадіжки, скоєні восени минулого року. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Один із нападників отримав 9 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у розбої, вчиненому за попередньою змовою, із погрозою небезпечного насильства, з проникненням до житла та в умовах воєнного стану.

Другого обвинуваченого також визнано винним у розбої. Крім того, йому інкримінували повторну крадіжку з проникненням у житло, також скоєну під час воєнного стану. Суд призначив йому 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама

Реклама

За даними слідства, у жовтні 2024 року зловмисники через незачинену хвіртку зайшли на подвір’я 71-річної місцевої мешканки та попросили води. Коли жінка зайшла до кухні, один із чоловіків пішов за нею та почав бити кулаками і штовхати, від чого вона падала та вдарялась об підлогу й меблі. Після цього він зв’язав їй руки ганчірками та пригрозив убивством.

Обшукавши будинок, нападник забрав 9 тисяч гривень і 100 доларів, після чого разом із спільником утік, зачинивши господарку в помешканні.

Того ж місяця один із засуджених обікрав інший будинок у місті: переконавшись, що вдома нікого немає, він розбив вікно, проник усередину й викрав телевізор.

Чугуївський міський суд Харківської області ухвалив рішення щодо обох обвинувачених. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.