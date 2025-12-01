Сервіс Wise повідомив росіян і білорусів без посвідки на проживання про блокування карток

Платіжний сервіс Wise повідомив користувачів з Росії та Білорусі про тимчасове блокування їхніх карток до того, як буде підтверджено їхнє громадянство або посвідку на проживання в країнах Європейської економічної зони (ЄЕЗ) або Швейцарії. Про це повідомляється на сайті платформи. До ЄЕЗ входять країни ЄС, а також Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

За даними телеграм-каналу Infotrans, раніше картку Wise можна було відкрити, отримавши довгострокову національну візу категорії D (вона видається терміном від трьох місяців до одного року, зокрема, для навчання або роботи). Тепер, як зазначається, цього недостатньо, білорусам і росіянам потрібно отримати посвідку на проживання.

Нові правила стосуються як фізичних, так і цифрових карток, випущених Wise. У компанії заявили, що користувачі, які отримали повідомлення, повинні відповісти на нього до 30 січня 2026 року, додавши відповідний документ. Картка не буде розблокована доти, доки сервіс не перевірить подані документи.

До завершення перевірки власники карток не зможуть використовувати свої картки для покупок у магазині або онлайн; знімати готівку в банкоматі; оплачувати регулярні передплати за допомогою реквізитів картки.

Wise посилається на прийнятий ЄС в жовтні 2025 року 19-й пакет санкцій. Документ, як зазначається, «забороняє пряме або непряме надання платіжних послуг громадянам Росії/Білорусі або фізичним особам, які проживають в Росії, а також юридичним особам, організаціям або органам, зареєстрованим в Росії».

Раніше можливість відкриття карток громадянам Білорусі та Росії на основі віз категорії D закрили платіжні платформи Paysera і Revolut.