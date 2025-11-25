Зеленський запровадив санкції проти суден, які вивозили вкрадене українське зерно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Про це повідомили в Офісі президента.

У санкційний список потрапили судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Судна використовували прапори не лише РФ: 17 із них ходили під прапорами інших країн. Україна працюватиме з відповідними державами задля припинення видачі ліцензій.

“Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину”, – йдеться в повідомленні.