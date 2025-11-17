На Львівщині сусіди побили ветерана Азову, який заважав їм своїми милицями

У Винниках стався конфлікт між сусідами. Так, ветеран Азову стверджує, що його побили через те, що він ходив по квартирі з милицями

Про інцидент розповів ветеран у соціальних мережах.

За його словами, у 2023 році, під час контрнаступу на Запорізькому напрямку, він отримав поранення двома ВОГами. Ліва нога постраждала настільки, що врятувати її не вдалося. Зараз чоловік очікує на ампутацію стопи. Щоб бути ближче до лікарів, він із дружиною переїхав до новобудови у Винниках.

Пара неодноразово отримувала скарги від сусідів — зокрема на шум від милиці, голосні розмови чи переміщення меблів. За словами ветерана, одна із сусідок неодноразово висловлювала претензії, а згодом прийшла до них разом зі своїм батьком і неповнолітнім сином, який, як вона каже, має інвалідність. Саме неповнолітній, за версією постраждалого, завдав йому ударів по голові його ж палицею. Ветерану наклали чотири шви. Після цього нападники побили і його дружину та намагалися увірватися до квартири.

“Прошу надати цьому випадку розголосу, щоб поліція не спустила справу на гальмах”, — написав ветеран.

У поліції Львівщини підтвердили факт конфлікту з ветераном. Правоохоронці повідомили, що за фактом бійки у Винниках розпочали досудове розслідування. Відомо, що інцидент стався близько 20:00. Усі учасники були доставлені до відділку поліції для опитування. У межах кримінального провадження буде призначено судово-медичну експертизу.