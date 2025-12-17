Набір водолаза за 10 тис. доларів: на березі Тиси затримали переправника ухилянтів з клієнтами

Поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці викрили спробу незаконного переправлення громадян через річку Тиса. Двоє чоловіків готувалися перепливати річку та вже вдягали гідрокостюми.

Про це повідомили в ДПСУ.

Правоохоронці виявили порушників у селі Біла Церква Закарпатської області, за пів сотні метрів від державного кордону. Двоє з них – 27-річний житель Кропивницького та 25-річний мешканець Дніпропетровщини – перевдягалися у гідрокостюми. Третій, 19-річний місцевий житель, інструктував “клієнтів” як швидко та безпечно подолати річку.

“Для переправлення через Тису молодик підготував повний “набір водолаза”: гідрокостюми, надувні камери для автомобільних шин та водонепроникні наплічники, у яких мали зберігатися особисті речі й документи порушників кордону”, – розповіли в ДПСУ.

Вартість такої послуги становила 10 тисяч доларів з кожного. Факт передачі коштів правоохоронці задокументували.

Переправника затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ. У разі доведення вини в суді закарпатцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дев’яти років.