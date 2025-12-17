Угорщина наклала вето на щорічну заяву ЄС про розширення

Європейський Союз не зміг ухвалити щорічну заяву про процес розширення через вето Угорщини. Будапешт не підтримав позитивну оцінку прогресу України на шляху до членства в ЄС, попри згоду решти держав-членів.

Про це пише Deutsche Welle.

Угорщина, яка виступає проти вступу України до Європейського Союзу, заблокувала щорічну заяву ЄС про процес його розширення. Уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції.

Данія, яка наразі є головою ЄС, повідомила на консультаціях у Брюсселі у вівторок, 16 грудня, що решта держав Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя.

“26 країн-членів демонструють сильну підтримку Україні, а Україна виконує обіцянки”, – зазначила данська міністерка у справах Європи Марі Бьєрре.

За її словами, формулювання щодо України в проєкті заяви були справедливими і пропорційними.

Міністр у справах Європи ФРН Гюнтер Кріхбаум назвав дії Угорщини “все більш деструктивними” і звинуватив уряд в Будапешті в перешкоджанні рішенням ЄС.

Вето Угорщини означає, що Україна як і раніше не може почати формальні переговори про вступ до ЄС. Разом з тим вже йдуть неформальні консультації про умови членства України, зазначила Марі Бьєрре.

“Це означає, що Україні даються конкретні вказівки, як саме вона повинна здійснювати реформи, чого вона повинна досягти і яких результатів більшість держав-членів очікують від цієї країни”, – пояснила Бьєрре.

Вона висловила впевненість у тому, що Київ міг би домогтися дуже швидкого прогресу, знявши Угорщина своє вето.

Крім оцінки України, заява ЄС про процес розширення містила в собі оцінку прогресу шести балканських країн, а також Туреччини, Молдови та Грузії. Згідно з останнім аналізом Європейської комісії, Чорногорія просунулася далі за всіх у процесі вступу до ЄС. Вважається, що країна зможе завершити переговори про вступ до кінця 2026 року, якщо збереже нинішні темпи реформ. Для Албанії завершення переговорів про вступ вважається можливим до кінця 2027 року.