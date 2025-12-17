В Одесі чоловік порізав собі вени у військкоматі, щоб уникнути мобілізації: коментар ТЦК

У вівторок, 16 грудня, у приміщенні одного з ТЦК та СП Одеси чоловік порізав собі вени. Відповідне відео поширили міські Telegram-канали.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент.

За офіційною версією, 38-річний громадянин перебував в розшуку, оскільки порушив правила військового обліку, а самокаліцтво він вчинив, щоб уникнути мобілізації.

У військкоматі зазначили, що військовозобов’язаного не надав жодних медичних документів, які підтверджували б його непридатність до військової служби, і чоловіка доставили до Київського РТЦК та СП представники Нацполіції. В єдиному електронному реєстрі “Оберіг” даних про те, що цей чоловік має відстрочку, теж не виявили.

Після того, як військовозобов’язаний завдав собі поранень, чергова служба районного військкомату викликала екстрену меддопомогу.

“Громадянин поводився вкрай агресивно, погрожував лікарям та військовослужбовцям ножем, чим перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги. Згодом його було госпіталізовано”, – йдеться в повідомленні.

У регіональному ТЦК та СП заявили, що з боку представників військкомату не було фізичного примусу чи інших протиправних дій.

“Навпаки, військовими та поліцейськими вживалися всі можливі заходи для збереження його життя та здоров’я. Подібні дії громадянина мають ознаки демонстративного шантажу та спроби ухилення від виконання конституційного обов’язку шляхом маніпуляцій громадською думкою”, — зазначили в ТЦК.