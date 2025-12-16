З Росії та окупованих територій повернулися 60 українців — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати робочої зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, під час якої обговорили низку гуманітарних питань і досягли конкретних домовленостей.

Про це повідомив Дмитро Лубінець.

Україна та РФ обговорили гуманітарні питання: передано списки полонених і зниклих / Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

За його словами, українська сторона передала 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від їхніх рідних. Сторони також домовилися про верифікацію осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і обмінялися відповідними списками.

Крім того, були передані списки важкопоранених і важкохворих громадян, обговорено питання незаконно затриманих цивільних українців та передано їхні дані. Окремо сторони розглянули питання українських військовополонених, засуджених у РФ, і також обмінялися списками. Під час зустрічі обговорили й інші гуманітарні питання.

Лубінець зазначив, що за результатами попередньої системної роботи було проведено процедуру взаємного возз’єднання сімей. На територію України з РФ та тимчасово окупованих територій повернулися 15 громадян України, більшість з яких є маломобільними.

Він навів приклад 56-річної жінки, яка перенесла інсульт і з 2022 року вимушено перебувала в Росії. Після звернення її доньки до Офісу Омбудсмана вдалося забезпечити повернення жінки в Україну, де мати та донька вперше за майже чотири роки побачать одна одну.

Окремо уповноважений повідомив, що ще 45 громадян України повернулися на Батьківщину з пунктів тимчасового тримання іноземців на території РФ.

Дмитро Лубінець наголосив, що робота з повернення всіх українців додому триває.