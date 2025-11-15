Україна та росія погодили активізацію обмінів: готують звільнення 1 200 українців — Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що за дорученням Президента України провів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах консультації щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українців з російського полону.
За його словами, за посередництва партнерів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості, які передбачають звільнення 1 200 громадян України.
Умєров зазначив, що найближчим часом відбудуться технічні консультації, покликані врегулювати процедурні та організаційні деталі.
Він наголосив, що робота триває без перерв, аби українці, які чекають на повернення з полону, змогли зустріти новорічні та різдвяні свята вдома разом із родинами.