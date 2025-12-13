Між Україною та Білоруссю відбувся захід із повернення цивільних осіб, у межах якого Україні передали 114 громадян, зокрема українців, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Повернення стало можливим унаслідок попередніх домовленостей і перемовин із білоруською стороною, на запит та за сприяння американських партнерів, а також за координації штабу. Серед звільнених українців — цивільні громадяни, затримані в Білорусі та обвинувачені в роботі на українські спецслужби. Наймолодшому з них — 25 років. Його дружину було повернуто під час попереднього звільнення.
Крім того, Україні передали громадян Білорусі, ув’язнених з політичних мотивів і засуджених до тривалих термінів покарання. Серед них — відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колеснікова, Віктор Бабаріко, а також журналістка Марина Золотова та інші. Після надання необхідної медичної допомоги, за бажанням, звільнених громадян Білорусі буде доставлено до Польщі та Литви.
Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці / Фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими