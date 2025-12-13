Зеленський: після нічної атаки РФ тисячі сімей залишилися без світла, основний удар знову був по енергетиці

Після масованої нічної атаки російських військ в Україні тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання у постраждалих громадах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, основний удар противник знову спрямував по енергетичній інфраструктурі, зокрема на півдні країни та в Одеській області. Внаслідок атаки на Одещині поранення дістали двоє людей, по всій країні пошкоджено понад десяток цивільних об’єктів.

Зеленський зазначив, що тисячі родин залишаються без електропостачання після нічних ударів у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Обстрілів також зазнали Дніпропетровська та Черкаська області. Загалом, за його словами, російська армія застосувала понад 450 ударних дронів і близько 30 ракет різних типів.

Президент наголосив, що всі необхідні служби працюють над відновленням і стабілізацією ситуації, та подякував фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків атак.

Він також підкреслив, що дії Росії свідчать не про прагнення завершити війну, а про намір і надалі знищувати Україну та завдавати болю цивільному населенню. У цьому контексті Зеленський наголосив на необхідності подальшої міжнародної підтримки України, зокрема посилення протиповітряної оборони, спроможностей українських військових на фронті, далекобійних можливостей та тиску на Росію, щоб змусити її припинити розв’язану війну.