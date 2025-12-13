За добу на Харківщині постраждали дев’ятеро людей, пошкоджена цивільна інфраструктура

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей. У селі Павлівка Нововодолазької громади поранення дістали двоє чоловіків віком 45 років, чоловіки 60 і 62 років, а також 62-річна та 19-річна жінки. У місті Мерефа постраждали 42-річна і 71-річна жінки та 33-річний чоловік.

Як зазначив Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Зафіксовано удари чотирма ракетами, тип яких встановлюється, 15 безпілотниками типу «Герань-2», одним FPV-дроном та сімома безпілотниками невстановленого типу.

Реклама

Реклама

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі зазнали пошкоджень електромережі в селі Братениця, гараж і автомобіль у селищі Краснокутськ, а також приватний будинок у селі Максимівка. У Куп’янському районі пошкоджено складське приміщення в селі Плоске.

У Харківському районі зафіксовано пошкодження автозаправної станції та п’яти автомобілів у селі Павлівка, семи приватних будинків і автомобіля в місті Мерефа. У Чугуївському районі пошкоджено електромережі в селі Тимченки.

Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.