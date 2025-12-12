        Суспільство

        На Харківщині російський дрон вдарив по АЗС: поранені шестеро людей

        Сергій Бордовський
        12 Грудня 2025 16:58
        Російські військові вдень 12 грудня завдали удару безпілотником по селу Павлівка Нововодолазької громади Харківського району.

        Про це повідомляє Національна поліція.

        Денний удар БпЛА рф по Харківщині: поранено працівника АЗС і відвідувачів / Фото: Нацполіція

        Близько 11:40 ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції. За медичною допомогою звернулися шестеро цивільних, які отримали поранення різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. У важкому стані перебуває 62-річний працівник АЗС, його разом з іншими постраждалими госпіталізували до медичного закладу.

        На місці влучання працюють усі екстрені служби. Поліцейські надають першу допомогу потерпілим, збирають докази та документують черговий воєнний злочин армії рф. Джерело — Національна поліція України.


