На Харківщині російський дрон вдарив по АЗС: поранені шестеро людей

Російські військові вдень 12 грудня завдали удару безпілотником по селу Павлівка Нововодолазької громади Харківського району.
Про це повідомляє Національна поліція.
Близько 11:40 ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції. За медичною допомогою звернулися шестеро цивільних, які отримали поранення різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. У важкому стані перебуває 62-річний працівник АЗС, його разом з іншими постраждалими госпіталізували до медичного закладу.
На місці влучання працюють усі екстрені служби. Поліцейські надають першу допомогу потерпілим, збирають докази та документують черговий воєнний злочин армії рф. Джерело — Національна поліція України.