На Харківщині російський дрон вдарив по АЗС: поранені шестеро людей

Близько 11:40 ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції. За медичною допомогою звернулися шестеро цивільних, які отримали поранення різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. У важкому стані перебуває 62-річний працівник АЗС, його разом з іншими постраждалими госпіталізували до медичного закладу.