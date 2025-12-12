У Києві затримали трьох підозрюваних в організації теракту, внаслідок якого загинув нацгвардієць

Поліція Києва та СБУ затримали трьох зловмисників, які влаштували смертельний теракт у Дарницькому районі столиці вдень 11 грудня. Внаслідок двох вибухів загинув нацгвардієць, четверо людей поранено.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці упродовж декількох годин встановили, що до вчинення теракту причетні троє чоловіків, віком 23,25 та 27 років — жителі різних регіонів, які приїхали до Києва на “заробітки”.

Ділки виготовили саморобні вибухові пристрої та за вказівкою російських спецслужб замаскували їх у смітті на маршруті патрулювання правоохоронців, а також розмістили поблизу мобільні телефони, які транслювали відео в режимі реального часу.

Коли наряд Національної гвардії наблизився до пастки, влаштованої зловмисниками, відбувся вибух, унаслідок якого один з них загинув, а інший та охоронець майданчика дістали поранення.

Коли на місце події прибули поліцейські та медики, пролунав другий вибух, у результаті якого дістали поранення двоє патрульних поліцейських. Наразі вони перебувають у лікарні.

Зловмисників затримали в орендованій квартирі, вилучено речові докази, що вказують на їх причетність до теракту.

Досудове розслідування здійснюється СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, який призвів до загибелі людини. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.