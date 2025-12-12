Двадцята пошкоджена підстанція в регіоні: у ДТЕК повідомили деталі атаки РФ на Одещину

Уночі 12 грудня війська РФ вдарили по підстанції ДТЕК в Одеській області. Без світла залишилися близько 120 тисяч осель, частину яких енергетики вже заживили.

Про це повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, атакована сьогодні вночі підстанція – вже двадцята, яка зазнала значних пошкоджень на Одещині. Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.

ДТЕК вже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла.

“Енергетики всієї Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу”, – йдеться в повідомленні.