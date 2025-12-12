        Суспільство

        Нічна атака дронів на Ярославль: на одному з найбільших НПЗ Росії спалахнула пожежа (фото, відео)

        Галина Шподарева
        12 Грудня 2025 08:06
        Пожежа на НПЗ "Славнефть‑ЯНОС" / Фото: Exilenova+
        У ніч на 12 грудня місто Ярославль у РФ зазнав атаки безпілотників. Внаслідок удару на НПЗ “Славнефть‑ЯНОС” спалахнула масштабна пожежа.

        Відео та фото наслідків атаки публікують Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        Про серію потужних вибухів та пожежу на НПЗ повідомляють місцеві жителі. Перед початком атаки у регіоні було оголошено “безпілотну небезпеку”.

        НПЗ “Славнефть-ЯНОС” входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має паливно-масляний профіль, спеціалізується на переробці нафти і випускає понад 40 найменувань нафтопродуктів, серед яких автомобільні бензини (класу Євро-5), дизельне та реактивне паливо, мастила і бітуми.

        За даними Мініоборони РФ, протягом ночі російська ППО нібито знищила 90 дронів літакового типу, найбільшу кількість – 63 БпЛА – над Брянською областю.

        Наслідки атаки на Ярославль та дані міноборони РФ / Фото: Соцмережі

