Удар по російському літаку Ан-26 у Криму: окупанти скаржаться на втрати

Російський літак Ан-26 зазнав дронового удару на аеродромі “Кача” у тимчасово окупованому Криму у четвер, 11 грудня. За попередніми даними, є втрати серед особового складу.

Інформацію про ураження підтвердили у партизанському русі “Атеш”.

“На аеродромі в Качі уражено літак Ан-26 і ліквідовано окупантів. Агенти “Атеш” також надали серйозну допомогу Силам оборони України”, – йдеться в повідомленні.

У російському Telegram-каналі “На пределе”, який публікує інформацію про росавіацію, скаржаться на “тривожні новини з Качі” та загиблих й поранених внаслідок влучання БпЛА в Ан-26.

Інформація щодо кількості жертв та постраждалих, а також деталі щодо пошкоджень повітряного судна не надходили.

Росіяни використовують аеродром Кача як військову базу для авіації, гелікоптерів і безпілотників, зокрема 318-го окремого змішаного авіаполку з літаками Ан-26, Бе-12 і гелікоптерами Ка-27. З цієї локації окупанти також запускають дрони по Україні.