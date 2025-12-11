У Генштабі прокоментували механізм повернення після СЗЧ до війська

У Збройних Силах України спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус та оперативне командування. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗС України.

“Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням”, – йдеться в повідомленні.

Як підкреслюють у Генштабі, запроваджені нововведення не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ.

“Водночас слід зазначити, що ці зміни роблять недоцільним скоєння СЗЧ військовослужбовцями з надією перевестися до обраної військової частини. Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби”, – пояснили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу, військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин.