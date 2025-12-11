На Київщині з дронами та водолазами шукають чоловіка

У середу, 10 грудня, до Служби порятунку Київщини надійшло повідомлення про зникнення 49-річного чоловіка, який 8 грудня о 10:15 вирушив на риболовлю на моторному човні з населеного пункту Сорокошичі Чернігівської області та перестав виходити на зв’язок.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

За словами дружини, човен бачили у руслі Дніпра на межі Чернігівської та Київської областей, поблизу села Страхолісся Вишгородського району.

Спершу до пошукових робіт долучалися підрозділи ДСНС Чернігівської області, 10 грудня пошуки продовжили рятувальники Київщини.

Було обстежено акваторію Київського водосховища в межах с. Страхолісся та прилеглі острови.

До робіт залучено:

11 рятувальників;

2 моторні катери;

водолази комунально-рятувальної служби станції “Лютіж”.

За допомогою безпілотних літальних апаратів здійснюється обстеження прибережної лінії річки Тетерів.