Планувати майбутнє, а не передбачати його – поки хтось грається в аналітику, азовці дивляться на ситуацію адекватно.

Жодна людина не знає, коли закінчиться війна, хоч безліч сумнівних експертів беруться відповідати. В пошуках розради чи навіть останньої надії або ж просто з цікавості багато українців схильні довіряти прогнозам і сподіватися, що зранку все зникне і ворог відступить.

Бригада Азов дивиться на війну тверезо, погоджується з дійсністю і бореться. Але цю боротьбу, крім зброї, ведуть також іншими знаряддями: словами, активною громадянською позицією, фінансовою допомогою, а віднедавна – підготовкою майбутніх поколінь.

«Азов» і українська освіта

В нашому суспільстві традиції й цінності – саме ті речі, що допомагають чинити опір окупантам. Останнім часом українці на всіх соціальних майданчиках намагаються частіше відтворювати тези національної ідеї, яку сформували інтелектуали початку 20 століття, за якою йшли провідники ОУН і помирали воїни УПА.

Фрагмент рукопису молитви та текст «МОЛИТВА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТА». Співпраця LITKOVSKA x AЗОВ.ONE

Більш, ніж 100 років тому лиш маленька частина нашого народу розуміла, що без гасла «Україна понад усе» жодне важливе питання не буде вирішене в інтересах українців. Сьогодні відсоток цих людей набагато більший, і завдяки цьому ситуація зараз відрізняється від сторічної кардинально.

Тому так важливо зберігати цю тенденцію і продовжувати займатись питанням просвіти серед молоді. Бригада НГУ «Азов» долучилася до освітньої реформи від Міністерства освіти і науки. Вирішили почати зі школи – змінювати застарілий предмет «Захист Вітчизни».

Фото тренінгу: військовий (АЗОВ) стоїть перед аудиторією. Напис: «АЗОВ РЕФОРМУЄ ШКІЛЬНУ ПРОГРАМУ». Лого kmbs

Захист Вітчизни чи України?

Тільки не треба плутати реформу з юнармією рф. Мета цих змін – передати дітям практичні навички військових і розуміння навіщо вони потрібні, тоді як у московії дітей агітують пропагандою й заохочують вбивати.

Захист України це:

Відхід від застарілих теоретичних неприкладних форм навчання;

знання й навички ведення стрілкового й рукопашного бою від інструкторів «Азову»;

просвітницькі лекції з історії та актуальної інформації;

фізична підготовка з помірним навантаженням, розрахованим на дітей, орієнтування на місцевості;

можливість спробувати сучасні військові інструменти: керування дронами й безпілотниками;

практичне навчання такмеду й надання домедичної допомоги.

У яких класах проводяться навчання?

Захист України інтегрується у шкільну програму кожного класу. У молодших його вводять у табірному відпочинковому вигляді, а в старших класах зроблено акцент на практику.

Як буде розвиватися реформа?

За плануванням МОН реформа має торкнутися абсолютно кожної української школи у 2027 році. Вона поширюватиме вплив на освіту та вдосконалюватиметься, залучаючи більше спеціалістів і підвищуючи кваліфікацію вчителів.

Майбутнє захисту України

Тверезий погляд у світле майбутнє – це гідно прийняти темне теперішнє. І хто, як не найбільш боєздатна частина війська, легендарне формування, що розвинулося в найтемніші часи, армія, що зберігає традиції народу й плекає цінності нації, здатна закласти перші цеглинки цього погляду?

