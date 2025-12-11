Внаслідок нічної атаки на Одещіну пошкоджено енергетичний об’єкт та житлові будинки

Одеська область уночі знову зазнала ворожого удару дронами. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За інформацією ДСНС, пожежі, що виникли внаслідок атаки, вже ліквідовано.

Ворог атакував ударними БПЛА, спрямованими на знищення цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури регіону. Більшість повітряних цілей була збита силами протиповітряної оборони, однак зафіксовані пошкодження енергетичного об’єкта. Унаслідок вибухової хвилі постраждали також два приватні будинки, у адмінбудівлі вибито вікна та двері. Всі загоряння оперативно загасили рятувальники.

Одещіна: росія знови б’є по енергетичній інфраструктурі / Фото ДСНС, Одеська ОВА

ДСНС уточнює, що для ліквідації пожеж застосовували пожежний потяг Укрзалізниці, працювали понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки. Даних про загиблих чи постраждалих не надходило. Усі служби продовжують роботу над усуненням наслідків атаки.

