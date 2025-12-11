Оформити європротокол можна буде в Дії

У першому кварталі 2026 року в застосунку Дія запрацює сервіс для швидкого оформлення європротоколу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що відповідну постанову ухвалив уряд.

Європротокол дозволяє водіям самостійно зафіксувати незначну ДТП без виклику поліції. Однак заповнення паперових або електронних форм часто призводить до помилок, що може стати підставою для відмови у виплаті страховки. Новий сервіс усуне ці ризики завдяки автоматичному підключенню державних реєстрів.

Процес оформлення буде максимально простим: у Дії можна буде створити повідомлення про ДТП, після чого система автоматично заповнить необхідні дані. До заяви потрібно буде додати фото, обрати схему події, місце, дату та час, отримати підтвердження другого учасника та підписати документ за допомогою Дія.Підпис.

Статус розгляду європротоколу відстежуватиметься в Дії в режимі реального часу. Автоматична перевірка даних у реєстрах мінімізує ризики помилок, через які страхові компанії можуть відмовляти у виплатах.