        Дві водійські послугу у “Дії” призупинені до 15 жовтня

        Віктор Алєксєєв
        11 Жовтня 2025 15:54
        Ілюстративне фото / Фото diia.gov.ua
        Держава тимчасово призупиняє в «Дії» перереєстрацію автомобіля та заміну свідоцтва про реєстрацію. Послуги не працюватимуть у понеділок і вівторок, 13–14 жовтня, через оновлення вартості бланків.

        Користувачів просять спланувати звернення заздалегідь і, за можливості, подбати про оформлення до 13 жовтня. У Сервісному центрі МВС пояснили, що потрібен час, аби внести зміни та опрацювати всі заявки, які вже перебувають у роботі.

        Відновлення обох послуг у «Дії» заплановане на 15 жовтня. Рекомендовано стежити за оновленнями сервісу.

