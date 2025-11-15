        Техно

        У роботі "Дії" стався масштабний збій

        15 Листопада 2025 11:38
        Через "Зимову підтриму" у Дії проблеми / Фото Glavnoe.in.ua
        У суботу, 15 листопада, користувачі масово повідомляли про помилки в застосунку «Дія». У сервісі збій підтвердили, а причиною назвали старт програми “Зимова підтримка”.

        Про це стало відомо із заяви сервісу.

        “Зимова підтримка вже доступна в “Дії”. Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу”, – йдеться у повідомленні.

        У сервісі наголошують, якщо сталася помилка, то варто спробувати трохи пізніше. Зауважимо, послуга працюватиме до 24 грудня.

        Нагадаємо, сьогодні в Україні стартувала президентська програма “Зимова підтримка”. Вона передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам. «Тисячу Зеленського» можна витратити на два цільові напрямки: благодійну допомогу, пов’язану з підтримкою Сил оборони та відновленням України, або ж на оплату українських товарів і послуг.


