Уряд запустив програму “Зимова підтримка”: з сьогоднішнього дня можна подавати заявку

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про старт президентської програми «Зимова підтримка», яка має допомогти українцям пройти зимовий період під час війни.

Відсьогодні всі громадяни України, що перебувають на території країни, можуть подати заявку на одноразову виплату в розмірі 1000 грн. За дітей заявку оформлюють батьки або опікуни.

Подати заявку можна двома способами.

Перший — через застосунок Дія (з 15 листопада). Після подання заявник отримає підтвердження обробки, а кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року. Гроші дозволено витрачати на комунальні послуги, ліки, продукти харчування, книжки, благодійність чи поштові послуги. Використати допомогу потрібно до 30 червня 2026 року.

Другий спосіб — через Укрпошту (з 18 листопада).

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат, які користуються послугами Укрпошти, отримають 1000 грн автоматично на той самий рахунок, куди надходить пенсія чи допомога.

Ті, хто отримує пенсію на банківську картку і не користується Дією, можуть до 24 грудня особисто подати заявку у відділенні Укрпошти. Використати кошти можна до 25 грудня на придбання українських товарів, які продає Укрпошта, та на оплату послуг у її відділеннях, включно з комунальними платежами та донатами на Сили оборони.

«Зимова підтримка» є частиною комплексного пакета рішень, який Уряд реалізує за дорученням Президента. Програма також передбачає додаткові виплати для вразливих категорій (6500 грн), безкоштовні квитки в межах проєкту «3000 кілометрів» від Укрзалізниці, фіксовані ціни на газ та електроенергію, субсидії, програми енергоефективності, підтримку прифронтових громад і допомогу ВПО під час опалювального сезону.

Докладніша інформація — на сайті zyma.gov.ua.