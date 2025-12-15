У Львові зафіксовано рекордну кількість інсультів за тиждень: медики назвали причину

Упродовж тижня судинні нейрохірурги та інтервенційні радіологи у Львові медики провели рекордну кількість тромбектомій — 18 малоінвазивних втручань пацієнтам з інсультом. Зазвичай, лікарі роблять близько чотирьох таких операцій на тиждень і понад 200 — за весь рік.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

На думку медиків, одним із факторів, що зумовив рекордну кількість операцій пацієнтам з інсультами, може бути різкий перепад температури. Адже він негативно впливає на серцево-судинну систему і кількість хворих зростає.

“Водночас, ми пов’язуємо це також і з позитивним фактором, що ми досягли ідеального маршруту пацієнта. На місці бригада швидкої виявляє інсульт і пацієнта швидко доправляють в місце, де йому проводять високоспеціалізоване лікування”, — пояснив нейрохірург відділення інтервенційної радіології лікарні святого Пантелеймона Олег Кобилецький.

Лікарі наголошують, що інсульт є однією з найбільш критичних проблем у сфері охорони здоров’я. Щороку в Україні цю недугу діагностують близько 130 000 пацієнтів. А за даними ВООЗ, рівень смертності від інсульту у нашій країні перевищує середній показник по Європі.