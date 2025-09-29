У Львові дитині зробили операцію на грудній клітці через ковпачок від ручки

У Львові дитячі медики провели складну відкриту операцію на грудній клітці школяра після того, як той під час уроку проковтнув ковпачок від ручки. Про інцидент повідомив дитячий хірург Дмитро Грицак у своєму дописі у Facebook.

Львівські лікарі врятували школяра після того, як він проковтнув ковпачок від ручки / Фото: facebook.com/dmytro.grytsak

За його словами, шматок пластику застряг у лівому нижньодольовому бронху та щільно вклинився, спричинивши набряк слизової. Протягом чотирьох годин лікарі намагалися витягнути ковпачок під час бронхоскопії, однак це виявилося неможливим. Єдиним виходом стала торакотомія — відкрита операція на грудній клітці.

«Один маленький предмет = велика операція. І все це через ковпачок від ручки», — написав лікар.

Хірург наголосив на небезпеці сторонніх предметів у дихальних шляхах: вони є однією з найчастіших причин раптової асфіксії у дітей. Особливо небезпечні ковпачки від ручок — гладкі, слизькі й без виступів, які можуть повністю перекривати просвіт бронха чи трахеї, якщо не мають вентиляційного отвору.

Грицак звернувся до батьків із порадами: купувати дітям лише ручки з отворами у ковпачках, слідкувати, щоб діти не бігали з ними в роті та не жували, а також уважно реагувати на будь-які раптові проблеми з диханням.

«Один ковпачок = велика операція. Один отвір у ковпачку = шанс уникнути трагедії», — підсумував хірург.