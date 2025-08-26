У Львові лікарі провели складну операцію на хребті: 12-річна дівчинка отримала шанс ходити

У лікарні Святого Миколая у Львові українські хірурги спільно з американськими колегами провели складну операцію 12-річній дівчинці зі Східниці, яка має сколіоз четвертого ступеня.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

12-річна Віка зі Східниці від народження бореться з рідкісною генетичною недугою, яка спричинила сколіоз 4-го ступеня.

“Коли дівчинці було шість місяців, її мама помітила, що хребет донечки вигинається півмісяцем. Після генетичного обстеження у дитини виявили рідкісне захворювання — міопатію Бетлема. Ця недуга характеризується вроджено слабкими м’язами, що згодом і призводить до важкого сколіозу. З роками стан лише погіршувався: невпинний біль, задишка, неможливість довго сидіти. Хребет дитини викривився аж на 160 градусів. Вдома дівчинка пересувалася з ходунцями, у школі – на кріслі колісному. Часто бувала в лікарнях та на реабілітації”, — розповіли в лікарні.

У лікарні Святого Миколая у Львові медики взялися за складний випадок.

Рентген 12-річної пацієнтки / Фото: Перше медичне об’єднання Львова

“Українські лікарі прооперували Вікторію разом з колегами зі США, ортопед-травматологом Марком Диржкою та нейрофізіологинею Меган Маллані, які приїхали до Львова з благодійною місією”, — йдеться в повідомленні.

Вікторія перебувала під наркозом 18 годин, потім, через слабкі м’язи, ще два тижні провела в реанімації під киснем. Хірургам вдалося вирівняти хребет дівчинки на 85%.

“Спина дійсно змінилася. Немає більше того горбу з ребер. Вона витягнулася, стала вища. Ми здивовані. І лікарі самі сказали, що зробили більше, ніж очікували”, — каже мама пацієнтки.

Попереду у дівчинки реабілітація та додаткова корекція. Після операції з’явилася надія, що дитина ходитиме самостійно.