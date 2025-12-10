Майже рік вважався зниклим безвісти: стало відомо про загибель на Курщині актора зі “Слуги народу”

Український актор та спортсмен Іван Кононенко загинув на Курському напрямку. Майже рік 42-річний військовий вважався зниклим безвісти.

Як повідомили у Державному агентстві з питань кіно, інформацію про смерть Івана Кононенка оприлюднила його сестра.

Іван Кононенко став на захист України навесні 2022 року. Після важкого поранення працював у ТЦК, а після реабілітації повернувся на передову, служив командиром військового взводу.

“Поїхав в Курському напрямку. Визвався сам, добровільно. У мене поки все”, — повідомляв Кононенко.

25 лютого 2025 року військовий зник безвісти в районі населеного пункту Інгульський Курської області РФ.

До початку повномасштабного вторгнення Кононенко був призером і переможцем десятків змагань з важкої атлетики, входив до команди стронґмена Василя Вірастюка. Також спортсмен знімався у кіно та рекламі. Серед акторських робіт – “Слуга народу”, “Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво”, “Скажене весілля”, “Кріпосна”, “Перші ластівки”, “Жовта Зірка”, “Київ вдень та вночі”, “Слідчі”, “Дозор”, “Вересень”, “Реальна містика” та “Карась”.

Івана Кононенка поховали у Києві 9 грудня. У захисника залишилися два сини: п’ятирічний Нікіта та 15-річний Архип.