Зеленський відзначив Героїв України та вручив нагороди рідним загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський відзначив найвищими державними нагородами українських військових і передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв, повідомляє Офіс Президента.

Президент передав «Золоту Зірку» рідним загиблих захисників / Фото: ОП

«Кожен захисник України – це захисник життя. Там, де наші позиції сильні, життя завжди перемагає. Дякую кожному, хто б’ється заради України, виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає побратимів і наших людей», — сказав Зеленський, закликавши пам’ятати кожного, хто віддав життя за державу.

Главою держави вручено ордени «Золота Зірка» родинам загиблих військових, зокрема старшого солдата Алекcана Амірджаняна, молодших сержантів Армена Ардуханяна, Олексія Бєлікова, лейтенанта Павла Бобрицького, сержанта Петра Каноніка, молодшого сержанта Євгена Мазка, полковника Максима Устименка та солдата Віталія Пацаловського.

Особисто ордени Героя України «Золота Зірка» отримали три захисники: солдат Сергій Осипчук, старший лейтенант Єгор Сидоренко та старший лейтенант Олександр Шпак.

Крім того, Президент вручив захисникам відзнаки «Хрест бойових заслуг». Їх удостоєні старший солдат Денис Аксьонов, молодший сержант Іван Басюк, старший сержант Дмитро Блудчий, сержант Нікіта Карпов, полковник Валерій Кольцов, підполковник Павло Кривоносов та старший сержант Валерій Салтиков.

Також воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденами «За мужність» ІІІ ступеня.