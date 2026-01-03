У Києві затримали чоловіка, який викрав автобус і влаштував ДТП

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який незаконно заволодів автобусом і скоїв дорожньо-транспортну пригоду у Святошинському районі столиці.

Про це повідомила Поліція Києва. За даними правоохоронців, на спецлінію 102 звернувся киянин, який повідомив, що невідомий чоловік сів за кермо автобуса та влаштував ДТП. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що транспортним засобом незаконно заволодів нетверезий 32-річний мешканець Полтавської області, який нещодавно приїхав до Києва. Йдучи вулицею, він помітив припаркований автобус «Богдан», відчинив передні пасажирські двері, проник до салону, знайшов ключі від замка запалення, завів двигун і почав рух.

Згодом чоловік не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими автомобілями Toyota і Mercedes, після чого врізався у дерево. Порушника затримали на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.